Wall Street mantém a calma diante do conflito no Oriente Médio

A Bolsa de Valores de Nova York fechou, nesta segunda-feira (2), com resultados mistos, resistindo à tendência de baixa que arrastou a maioria dos demais mercados pelos temores sobre as consequências da guerra no Oriente Médio.

O índice Dow Jones caiu 0,15%, enquanto o Nasdaq subiu 0,36% e o S&P 500 permaneceu estável (+0,04%).

Segundo Angelo Kourkafas, analista da Edward Jones, "nos últimos 15 anos, os investidores [americanos] aprenderam a não reagir de forma exagerada às grandes manchetes geopolíticas".

O mercado dos Estados Unidos abriu com uma queda de mais de 1%, antes de se recuperar. Não pareceu se incomodar excessivamente com o aumento de preços dos ativos de energia.

"Certamente, há muita incerteza. Tudo vai depender de quanto" vai durar a guerra e até que ponto o Estreito de Ormuz, uma rota crucial no Oriente Médio para a exportação de hidrocarbonetos, seguirá paralisado, indicou o analista.

Para José Torres, da Interactive Brokers, "o calendário econômico da manhã impulsionou um pouco a recuperação" dos índices, principalmente o fato de a atividade industrial americana ter caído menos que o esperado em fevereiro.

