Fortes explosões são ouvidas em várias áreas de Teerã

Quatro fortes explosões sacudiram na madrugada desta terça-feira (3, data local) o norte de Teerã, constataram jornalistas da AFP, depois de uma série de detonações ocorridas alguns minutos antes em vários bairros da capital do Irã.

As explosões foram ouvidas na terça-feira por volta da 01h15 (18h45 de segunda-feira em Brasília) e fizeram tremer as janelas do apartamento de um jornalista da AFP. O alvo a que se dirigiam ainda não estava claro no momento.

Enquanto aviões de combate sobrevoavam a capital, jornalistas da AFP haviam visto anteriormente colunas de fumaça sobre o centro histórico e no leste da cidade, onde as agências Mehr e Tasnim informaram sobre explosões.

