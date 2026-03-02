Assine
Trump é visto com grande mancha vermelha no pescoço

Repórter
02/03/2026 19:15

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi visto nesta segunda-feira (2) com uma mancha vermelha no pescoço, que, segundo o seu médico, deve-se a um tratamento "preventivo".

Uma fotografia da AFP mostra uma área vermelha e coberta de cascas acastanhadas que sobressai da camisa, do lado direito do pescoço do presidente, de 79 anos.

"O presidente Trump usa um creme que é aplicado amplamente no lado direito do pescoço, que é um tratamento cutâneo preventivo, receitado pelo médico da Casa Branca."

"O presidente segue este tratamento por uma semana e a vermelhidão deve persistir por algumas semanas", disse o médico Sean Barbarella, em declaração transmitida à AFP.

Donald Trump foi visto com hematomas nas mãos, que a Casa Branca explicou serem consequência do uso de aspirina.

Há algumas semanas, durante um conselho de ministros, ele foi filmado com a cabeça baixa. Posteriormente, negou que tivesse cochilado e argumentou que a reunião foi "entediante".

Tópicos relacionados:

eua governo saude

