Embaixada dos EUA no Kuwait foi atacada por drones, revelam fontes diplomáticas à AFP
compartilheSIGA
A embaixada dos Estados Unidos no Kuwait foi atacada por drones, disseram três fontes diplomáticas à AFP, depois que uma coluna de fumaça foi vista na sede diplomática nesta segunda-feira (2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Um diplomata radicado no Kuwait e outro ocidental, que falaram em condição de anonimato, disseram que a embaixada havia sofrido danos causados por vários drones.
Um terceiro funcionário diplomático no Kuwait afirmou que o edifício da embaixada tinha sido atingido diretamente no ataque.
Uma coluna de fumaça preta emergiu nesta segunda do local onde fica a embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, informou um jornalista da AFP no emirado do Golfo.
A embaixada dos Estados Unidos indicou que as pessoas não deveriam comparecer a suas instalações e advertiu sobre "uma ameaça contínua de ataques com mísseis e veículos aéreos não tripulados [drones] sobre o Kuwait".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ht-csp/dcp/cr/nn/rpr/am