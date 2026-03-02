Equador anuncia início de 'operações conjuntas' antidrogas com EUA

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou nesta segunda-feira (2) o início de "operações conjuntas" contra o narcotráfico junto aos Estados Unidos e demais "aliados da região".

Próximo de Donald Trump, o mandatário enfrenta poderosos grupos criminosos dedicados principalmente ao tráfico de cocaína e à mineração ilegal.

Noboa descreveu no X a ofensiva como uma "nova fase" de sua política de mão dura para pacificar o país.

No entanto, não especificou se as ações conjuntas incluirão o envio de efetivos americanos ao território equatoriano.

As operações, que começam neste mês, foram anunciadas uma semana depois da morte pelas mãos do Exército mexicano de "El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o maior aliado da máfia equatoriana na região.

Pelo Equador circula 70% da droga que sai de seus vizinhos Colômbia (norte) e Peru (sul), os maiores produtores de cocaína do mundo. Isso desencadeou uma sangrenta guerra entre grupos criminosos que deixa uma taxa recorde de homicídios no país.

O governo anunciou igualmente que, de 15 a 30 de março, decretará um toque de recolher noturno em quatro das 24 províncias do país, as mais afetadas pela violência: Guayas, cuja capital é o porto de Guayaquil; Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas e El Oro.

"Fiquem em suas casas. Estamos em guerra", disse o ministro do Interior, John Reimberg, a jornalistas após uma cerimônia de formatura de policiais.

Equador e Estados Unidos mantêm uma aliança em temas de segurança que se fortaleceu desde a chegada de Noboa ao poder, em 2023.

Em dezembro do ano passado, os Estados Unidos enviaram militares ao porto equatoriano de Manta (sudoeste).

O governo equatoriano não informou sobre o número de militares nem o tempo que permaneceriam no país.

Em um referendo promovido por Noboa em 2025, os equatorianos rejeitaram a instalação de bases militares estrangeiras, como a que operou em Manta por uma década (1999-2009).

