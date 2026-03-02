General iraniano diz que 'qualquer barco' que cruzar Estreito de Ormuz será incendiado

Um general do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã ameaçou, nesta segunda-feira (2), "incendiar qualquer barco" que tentar navegar pelo Estreito de Ormuz, uma rota vital para o transporte de petróleo e gás.

"Incendiaremos qualquer barco que tente passar pelo Estreito de Ormuz", afirmou o general Sardar Jabbari em uma publicação no canal de Telegram da Guarda Revolucionária iraniana.

"Também atacaremos os oleodutos e não permitiremos que nem uma só gota de petróleo saia da região. O preço do petróleo alcançará os 200 dólares nos próximos dias", acrescentou Jabbari.

