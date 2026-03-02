EUA atacou mais de 1.250 alvos nas primeiras 48 horas de guerra no Irã

Os Estados Unidos atingiram mais de 1.250 alvos nas primeiras 48 horas da guerra contra o Irã, informou nesta segunda-feira (2) o Exército americano.

Entre os lugares atacados estavam centros de comando e controle, bases de mísseis balísticos, navios e submarinos da Marinha iraniana, e instalações de mísseis antinavio, segundo uma ficha técnica publicada pelo Comando Central (Centcom), responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.

No primeiro dia do conflito, os Estados Unidos atingiram mais de 1.000 alvos.

