Chefe da ONU pede a Israel que reabra passagens de fronteira em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira (2) a Israel que reabra as passagens de fronteira para Gaza a fim de permitir a entrada de ajuda humanitária nesse território devastado, informou seu porta-voz.
Israel anunciou no sábado que fechou o posto fronteiriço de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito por "segurança", após o início do ataque israelense-americano contra o Irã.
"As autoridades israelenses fecharam todas as passagens, incluindo a de Rafah, e suspenderam os movimentos humanitários nas áreas onde as tropas israelenses continuam mobilizadas em Gaza e em seus arredores", declarou Stéphane Dujarric, porta-voz do chefe da ONU.
"É imperativo que todas as passagens sejam reabertas [...] o mais rápido possível", acrescentou.
