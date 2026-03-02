Assine
Internacional

Chefe da ONU pede a Israel que reabra passagens de fronteira em Gaza

02/03/2026 16:51

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira (2) a Israel que reabra as passagens de fronteira para Gaza a fim de permitir a entrada de ajuda humanitária nesse território devastado, informou seu porta-voz.

Israel anunciou no sábado que fechou o posto fronteiriço de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito por "segurança", após o início do ataque israelense-americano contra o Irã.

"As autoridades israelenses fecharam todas as passagens, incluindo a de Rafah, e suspenderam os movimentos humanitários nas áreas onde as tropas israelenses continuam mobilizadas em Gaza e em seus arredores", declarou Stéphane Dujarric, porta-voz do chefe da ONU.

"É imperativo que todas as passagens sejam reabertas [...] o mais rápido possível", acrescentou.

gw/des/mel/dga/ic/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel onu palestinos

