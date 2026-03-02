Chefe da ONU pede moderação após ataques entre Israel e Hezbollah

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira (2) moderação diante do aumento dos confrontos entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano, em meio à guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã, segundo informou seu porta-voz.

"Estamos muito preocupados com a troca de tiros através da Linha Azul. A situação no terreno está evoluindo rapidamente e estamos acompanhando de perto os acontecimentos", disse o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric.

"Também estamos cientes dos ataques contra Israel reivindicados pelo Hezbollah e dos ataques israelenses que, segundo informações, causaram 31 mortos e muitos mais feridos ao norte da Linha Azul no Líbano. Instamos à máxima moderação e pedimos às partes que respeitem o acordo de cessação das hostilidades."

