Tribunal dos EUA rejeita pedido de Trump para adiar batalha legal por tarifas

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos rejeitou o pedido do presidente Donald Trump para adiar os procedimentos legais relacionados à devolução do dinheiro arrecadado pelo governo federal a título de tarifas.

A Suprema Corte desferiu um duro golpe na política comercial de Trump ao anular grande parte das tarifas impostas pelo republicano desde seu retorno à Casa Branca em janeiro do ano passado.

Essa decisão abriu caminho para que empresas iniciassem uma batalha judicial para que Washington lhes devolva o dinheiro pago por esses impostos sobre importações.

A Casa Branca solicitou na sexta-feira um adiamento de até quatro meses antes que o litígio sobre os reembolsos volte a ser analisado pelo Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos.

O governo federal arrecadou mais de 130 bilhões de dólares (R$ 672 bilhões, na cotação atual) com essas taxas em menos de um ano.

O pedido foi negado nesta segunda-feira em uma ordem do Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos Estados Unidos.

