Nova temporada da F1 terá novas regras, mas os favoritos de sempre

O início de qualquer temporada de Fórmula 1 é envolto em incertezas, e o Mundial de 2026, que começa no próximo fim de semana na Austrália, tem a complicação adicional do novo regulamento que ameaçam mudar a hierarquia. No entanto, com base no que foi visto nos testes de pré-temporada, as equipes que dominaram nos últimos anos aparecem mais uma vez como favoritas na disputa pelo título.

Nos testes de pré-temporada, algumas equipes se acusaram de esconder suas cartas na manga e o verdadeiro potencial dos novos carros, com algumas se aproveitando de uma brecha no novo regulamento para obter vantagem.

As dúvidas vão começar a se dissipar a partir da corrida em Melbourne e ao longo das outras 23 etapas do Mundial deste ano.

- Mudanças profundas -

Por enquanto, tudo indica que o campeão virá de uma dessas quatro equipes, as mesmas de sempre: McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari.

Mas as mudanças profundas em relação aos chassis e nas unidades de potência, concebidas para incentivar as ultrapassagens, podem beneficiar as outras sete escuderias que estiveram na parte de trás do grid nos últimos anos, incluindo as duas novatas: Audi (sucessora da Sauber) e Cadillac.

Só quando os motores começarem a roncar em Melbourne saberemos com certeza se Lando Norris conseguirá defender seu título, se seu companheiro de equipe Oscar Piastri conseguirá dar a volta por cima na McLaren, se Max Verstappen (Red Bull) tem chances de recuperar o título perdido, se a Ferrari se recuperou da má temporada e, principalmente, se a Mercedes é a equipe que melhor soube aproveitar o novo regulamento e confirma que tem o melhor carro.

- Mercedes na mira -

Nos testes de pré-temporada, a Mercedes foi a melhor, levando alguns de seus rivais a suspeitar que a fabricante alemã encontrou uma brecha no novo regulamento de motores para aumentar sua potência e ganhar até três décimos por volta em um esporte no qual qualquer vantagem, por menor que seja, pode ser abismal.

"Disseram que a taxa de compressão [do motor] era algo ilegal, isso é um absurdo, uma completa bobagem", declarou o chefe da Mercedes, Toto Wolff, que foi irônico ao se defender: "Amanhã talvez inventem outra coisa, não sei: que meu nome apareceu nos documentos do Epstein! Quem sabe? Outra coisa absurda!".

Quando Verstappen reclamou publicamente dos carros no Bahrein, descrevendo-os como "Fórmula E com esteroides", o piloto da Mercedes George Russell saiu em defesa do novo regulamento: "Os princípios básicos continuam muito parecidos. Você ainda precisa levar o carro ao limite, tentar frear o mais forte e o mais tarde possível e manter a maior velocidade possível nas curvas".

Esse duelo entre Russell e Verstappen será algo para se acompanhar de perto, já que ambos tiveram vários confrontos desde a corrida sprint do Azerbaijão em 2022.

- Red Bull tem motor "confiável" -

Nos últimos quatro anos, a Mercedes não conseguiu competir com a Red Bull, mas se isso mudar em 2026, a rivalidade entre Russell e Verstappen poderá reacender, embora ainda existam dúvidas sobre a confiabilidade dos motores Ford que equipam os carros da equipe austríaca.

Ainda assim, o pai do tetracampeão mundial, Jos Verstappen, conhecido por sua sinceridade, expressou satisfação com um motor "potente e confiável", embora só na primeira corrida seja possível avaliar "seu verdadeiro desempenho".

Se a Mercedes encontrou uma brecha, que provavelmente não será alterada até o meio da temporada, a McLaren, que utiliza motores da marca alemã, também se beneficiará, assim como a Williams e a Alpine.

O maior desafio para os pilotos será gerenciar a bateria elétrica, que oferece um aumento significativo de potência para ajudar, por exemplo, em ultrapassagens, mas apenas por um período muito curto.

- A incógnita Hamilton -

"Você tem uma bateria muito potente que não dura muito tempo, então é preciso saber quando usá-la, quanta energia e potência você usa e como distribuí-la ao longo da volta", resumiu Norris.

Uma das grandes incógnitas é o desempenho da Ferrari, após uma temporada desastrosa que levou Lewis Hamilton, que sequer subiu ao pódio em 2025, a cogitar a aposentadoria. No entanto, as mudanças o fizeram sonhar, aos 41 anos, com um novo título e a possibilidade de se tornar o maior campeão da história (atualmente, ele divide o recorde com Michael Schumacher, ambos com 7 títulos).

"Estou renovado e revigorado", publicou Hamilton recentemente em suas redes sociais.

--- Calendário do Mundial 2026 de Fórmula 1

1. 6-8 de março: GP da Austrália (Melbourne)

2. 13-14 de março: GP da China (Xangai)

3. 27-29 de março: GP do Japão (Suzuka)

4. 10-12 de abril: GP do Bahrein (Sakhir)

5. 17-19 de abril: GP da Arábia Saudita (Jidá)

6. 1-3 de maio: GP de Miami

7. 22-24 de maio: GP do Canadá (Montreal)

8. 5-7 de junho: GP de Mônaco

9. 12-14 de junho: GP de Barcelona-Catalunha (Barcelona)

10. 26-28 de junho: GP da Áustria (Spielberg)

11. 3-5 de julho: GP da Grã-Bretanha (Silverstone)

12. 17-19 de julho: GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)

13. 24-26 de julho: GP de Hungria (Budapeste)

14. 21-23 de agosto: GP dos Países Baixos (Zandvoort)

15. 4-6 de setembro: GP da Itália (Monza)

16. 11-13 de setembro: GP da Espanha (Madri)

17. 24-26 de setembro: GP do Azerbaijão (Baku)

18. 9-11 de outubro: GP de Singapura

19. 23-25 de outubro: GP dos Estados Unidos (Austin)

20. 30 de outubro - 1 de novembro: GP do México (Cidade do México)

21. 6-8 de novembro: GP do Brasil (São Paulo)

22. 19-21 de novembro: GP de Las Vegas

23. 27-29 de novembro: GP do Catar (Lusail)

24. 4-6 de dezembro: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

- Programação das corridas sprint em 2026:

1. China (Xangai): 14 de março

2. Miami: 2 de maio

3. Canadá (Montreal): 23 de maio

4. Grã-Bretanha (Silverstone): 4 de julho

5. Países Baixos (Zandvoort): 22 de agosto

6. Singapura: 10 de outubro

