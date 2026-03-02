Irã não permanecerá 'em silêncio' após 'ataques' a escola e hospital, diz presidente

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou, nesta segunda-feira (2), que seu país não permanecerá "em silêncio" após denunciar "ataques" contra uma escola e um hospital, atribuídos a bombardeios israelenses-americanos.

"Os ataques contra os hospitais atentam contra a própria vida. Os ataques contra as escolas atentam contra o futuro da nação (...) O mundo deve condenar esses atos", escreveu Pezeshkian.

"O Irã não permanecerá em silêncio e não cederá diante desses crimes", acrescentou.

O Irã afirma que um bombardeio no sábado deixou 168 mortos em uma escola no sul do país, mas nem os Estados Unidos nem Israel confirmaram o ataque, que a AFP não pôde verificar por não ter acesso ao local. Em Teerã, um hospital foi danificado no domingo.

