Trump aponta quatro objetivos da guerra contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou, nesta segunda-feira (2), pela primeira vez, uma lista precisa de quatro objetivos para a guerra no Irã, em uma declaração feita na Casa Branca.

Para justificar a operação militar lançada no sábado, assegurou que havia aproveitado a “última e melhor chance” para atacar.

“Em primeiro lugar, estamos destruindo as capacidades de mísseis balísticos do Irã”, declarou Trump, que falou sobre o conflito antes de uma cerimônia de entrega de condecorações.

“Em segundo lugar, estamos aniquilando sua Marinha”, acrescentou. “Em terceiro lugar, estamos garantindo que o principal patrocinador mundial do terrorismo nunca possa ter uma arma nuclear”, continuou.

“Por fim, estamos garantindo que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo exércitos terroristas fora de suas fronteiras”, concluiu Trump, em referência aos grupos armados vinculados a Teerã no Oriente Médio, como o Hezbollah libanês ou o Hamas palestino.

