Mbappé vai a Paris para fazer exames no joelho, sem previsão de cirurgia 'no momento'

O atacante francês Kylian Mbappé, com problemas no joelho esquerdo desde dezembro, está em Paris com a equipe médica do Real Madrid para realizar "uma avaliação precisa da evolução" de sua lesão, mas "nenhuma cirurgia está nos planos no momento", disseram à AFP fontes próximas ao jogador nesta segunda-feira (2).

"Em comum acordo com o clube, foram realizados exames complementares para estabelecer uma avaliação precisa da evolução do joelho dele", explicou o entorno do capitão da seleção francesa em comunicado.

"Neste momento está descartada uma intervenção cirúrgica", destacou a mesma fonte. Os novos exames têm como objetivo "otimizar o acompanhamento e preparar um retorno nas melhores condições".

Mbappé, que vem sofrendo com uma lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo desde o final de 2025, desfalcou o Real Madrid no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica, na terça-feira passada, após sentir uma dor "muito persistente" durante os treinamentos, de acordo com diversas fontes.

"Não há qualquer desacordo" entre o jogador e o clube merengue em relação à sua lesão, afirma seu estafe, que não especificou por quanto tempo ele ficará afastado dos gramados.

Nas próximas semanas, o Real Madrid terá dois compromissos cruciais para definir a temporada, com o mata-mata de oitavas da Champions contra o Manchester City (11 e 17 de março).

A seleção francesa, por sua vez, terá um amistoso contra o Brasil no dia 26 de março em Boston e outro com a Colômbia três dias depois em Washington, a dois meses e meio do início da Copa do Mundo (11 de junho - 19 de julho).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ali/kn/iga/ma/cb