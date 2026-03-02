Assine
Merz se reunirá com Trump em meio à guerra no Oriente Médio

O chefe de governo alemão, Friedrich Merz, viajou nesta segunda-feira (2) para Washington, onde será, na terça-feira, o primeiro dirigente europeu a se reunir com o presidente americano, Donald Trump, após o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada por bombardeios de EUA e Israel contra o Irã.

Prevista há tempos, a reunião devia, a princípio, se concentrar nas tarifas aduaneiras americanas e na guerra na Ucrânia, mas a ordem do dia mudou com a escalada do conflito.

A visita, que já era difícil para o chanceler alemão devido às tensões entre os europeus e ao imprevisível presidente americano, poderia, desta forma, se tornar de alto risco.

No domingo, Merz não condenou o ataque que matou o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, e afirmou que compartilha do "alívio" dos iranianos ao ver "chegar ao fim o regime dos mulás".

O dirigente conservador disse, ainda, que a Alemanha não dará "lições" sobre a legalidade desta ofensiva, e mencionou a recusa do Irã em abrir mão de seus programas nucleares e balísticos.

