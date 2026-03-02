Assine
Irã assegura que não sente 'nenhuma hostilidade' em relação aos países do Golfo

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 14:19

O Irã não sente "nenhuma hostilidade" em relação aos países do Golfo, assegurou nesta segunda-feira (2) seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, a seu homólogo chinês, Wang Yi.

"O Irã não tem nenhuma hostilidade em relação aos países do Golfo Pérsico e está determinado a manter relações de boa vizinhança com eles", afirmou o ministro iraniano, de acordo com a chancelaria.

Desde que, no sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos, o Irã respondeu com drones e mísseis contra várias das monarquias do Golfo.

"A retaliação defensiva do Irã contra as bases militares americanas (...) não deve ser considerada um ataque iraniano contra esses países", disse Araghchi.

Tópicos relacionados:

china diplomacia eua guerra ira israel

