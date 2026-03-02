Trump diz que aproveitou 'última e melhor chance' para atacar o Irã
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2) que tomou a decisão de lançar uma guerra contra o Irã porque era a última oportunidade para deter o suposto programa nuclear do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Esta era a nossa última e melhor chance para atacar, o que estamos fazendo neste exato momento, e eliminar as ameaças intoleráveis representadas por este regime doentio e sinistro", disse Trump na Casa Branca.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
sct/des/gma/mar/ic-lm