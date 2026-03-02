Assine
Internacional

Trump diz que aproveitou 'última e melhor chance' para atacar o Irã

02/03/2026 14:07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2) que tomou a decisão de lançar uma guerra contra o Irã porque era a última oportunidade para deter o suposto programa nuclear do país. 

"Esta era a nossa última e melhor chance para atacar, o que estamos fazendo neste exato momento, e eliminar as ameaças intoleráveis representadas por este regime doentio e sinistro", disse Trump na Casa Branca.

