Trump diz que aproveitou 'última e melhor chance' para atacar o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2) que tomou a decisão de lançar uma guerra contra o Irã porque era a última oportunidade para deter o suposto programa nuclear do país.

"Esta era a nossa última e melhor chance para atacar, o que estamos fazendo neste exato momento, e eliminar as ameaças intoleráveis representadas por este regime doentio e sinistro", disse Trump na Casa Branca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct/des/gma/mar/ic-lm