Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Avanço russo na Ucrânia desacelera e atinge nível mais baixo em quase dois anos, segundo análise da AFP

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 13:31

compartilhe

SIGA

O exército russo registrou, em fevereiro, seu avanço mais lento na linha de frente na Ucrânia em quase dois anos, segundo uma análise da AFP dos dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), enquanto as tropas de Kiev conseguiram vários avanços localizados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No mês passado, o exército russo avançou 123 km², ou seja, o menor avanço desde abril de 2024, quando tomou 99 km².

Este número exclui os avanços reivindicados pelo lado russo, mas nem confirmados e nem negados pelo ISW, que trabalha com o Critical Threats Project, outro centro de estudos americano especializado em conflitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/vr/maj/mda/blb/eg/an/rm-jc

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay