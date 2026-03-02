Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump se nega a descartar envio de tropas terrestres ao Irã (entrevista ao New York Post)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 13:19

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (2), que não hesitaria em enviar tropas terrestres para o Irã "se for necessário", em entrevista ao jornal New York Post.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não me acovardo em relação às tropas no terreno, como todos estes presidentes que dizem: 'Não haverá tropas no terreno'. Eu não digo isso", declarou Trump ao Post, em uma das várias entrevistas curtas que tem concedido desde que lançou a operação militar contra o Irã, no último sábado.

"Eu digo 'provavelmente não precisamos delas', [ou] 'se for necessário'", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue/bpe/gma/mel/mvv-jc

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay