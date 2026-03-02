Trump se nega a descartar envio de tropas terrestres ao Irã (entrevista ao New York Post)
O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (2), que não hesitaria em enviar tropas terrestres para o Irã "se for necessário", em entrevista ao jornal New York Post.
"Não me acovardo em relação às tropas no terreno, como todos estes presidentes que dizem: 'Não haverá tropas no terreno'. Eu não digo isso", declarou Trump ao Post, em uma das várias entrevistas curtas que tem concedido desde que lançou a operação militar contra o Irã, no último sábado.
"Eu digo 'provavelmente não precisamos delas', [ou] 'se for necessário'", acrescentou.
