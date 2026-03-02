Premiê diz que bases britânicas no Chipre 'não são usadas por bombardeiros americanos'

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, assegurou, nesta segunda-feira (2), que as bases militares britânicas no Chipre "não são utilizadas pelos bombardeiros americanos", depois que o Irã atacou com drones a base militar de Akrotiri, no país mediterrâneo.

O líder trabalhista também respondeu às declarações do presidente americano, Donald Trump, que criticou Starmer por ter demorado "demais" para autorizar os Estados Unidos a usarem a base militar de Diego García, no oceano Índico.

"É meu dever julgar o que é de interesse nacional do Reino Unido", declarou Starmer durante um discurso no Parlamento.

