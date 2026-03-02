Ex-Flamengo, técnico espanhol Domènec Torrent é demitido do Monterrey

O técnico espanhol Domènec Torrent, que teve uma curta passagem de quatro meses pelo Flamengo em 2020, foi demitido nesta segunda-feira (2) do Monterrey, após o início irregular da equipe no torneio Clausura e a crescente insatisfação da torcida devido ao fraco desempenho do elenco.

A demissão acontece dois dias depois da derrota por 2 a 0 para o líder Cruz Azul, pela oitava rodada do campeonato mexicano.

Nos minutos finais da partida, cujo resultado deixou o Monterrey na nona posição da tabela, a nove pontos do líder, os torcedores da equipe que compareceram ao estádio BBVA já pediam a saída do treinador.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o espanhol de 63 anos disse entender a frustração da torcida: "Eles têm todo o direito de ficarem irritados, porque a expectativa é muito alta com um elenco que tem jogadores de grande qualidade".

Ex-assistente de Pep Guardiola, Domènec Torrent chegou para o jogo de sábado muito pressionado devido à crescente cobrança sobre o Monterrey, que conta com nomes como o do meio-campista espanhol Sergio Canales (ex-Real Sociedad e Betis) e do atacante francês Anthony Martial (ex-Manchester United e Monaco).

'Dome' assumiu o cargo em maio do ano passado e levou à equipe às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e à semifinal do torneio Apertura. Na Leagues Cup, o time foi eliminado na primeira fase.

Em toda a passagem, foram 27 jogos à frente do Monterrey no campeonato mexicano, com um retrospecto de 12 vitórias, cinco empates e dez derrotas.

