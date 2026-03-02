Ataque iraniano contra base militar britânica leva a evacuações no Chipre
Uma base aérea britânica no Chipre foi atingida por um drone iraniano, enquanto outros dois foram interceptados antes de alcançarem seus alvos, levando a evacuações no sul da ilha mediterrânica, anunciou o governo do Reino Unido nesta segunda-feira (2).
Estes ataques ocorreram após a decisão britânica de autorizar os Estados Unidos a utilizarem suas bases militares contra o Irã.
Um drone iraniano atacou uma pista da base pouco depois das 22h GMT (19h em Brasília) de domingo, sem provocar vítimas mas danos materiais leves, segundo autoridades britânicas e cipriotas.
O ataque contra a base britânica foi o primeiro a afetar um país da União Europeia, o Chipre, desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos bombardeios americanos-israelenses de sábado.
A base de Akrotiri, território ultramarino do Reino Unido desde a independência do Chipre, em 1960, é a maior base da força aérea britânica fora do seu país. Mais de 3.500 pessoas trabalham no local, que conta com escolas, um centro médico, igrejas, entre outras instalações.
Familiares do pessoal da base foram evacuados nesta segunda-feira "como medida de precaução" e transferidos para habitações próximas, indicou o Ministério da Defesa britânico. "Nossa base e nosso pessoal continuam operando normalmente", acrescentou.
Dois drones que se dirigiam à base foram interceptados nesta segunda-feira, declarou um porta-voz do governo cipriota. "Dois veículos aéreos não tripulados (drones) que se dirigiam para as bases britânicas em Akrotiri foram neutralizados a tempo", afirmou na rede X Konstantinos Letymbiotis.
Letymbiotis disse também que Nicósia pedirá garantias ao Reino Unido de que a base "não será utilizada para outros fins que não os humanitários".
Um dos dois principais aeroportos da ilha, Pafos, foi evacuado, assim como os arredores da base de Akrotiri.
Cerca de sessenta voos tendo como destino e origem Pafos e Lárnaca foram cancelados, embora após as 14h GMT (11h em Brasília), o "funcionamento normal" tenha sido restabelecido, informou um porta-voz.
No domingo, o Reino Unido autorizou que os Estados Unidos utilizassem suas bases para ataques "defensivos" destinados a destruir mísseis iranianos.
"O Reino Unido não está em guerra", afirmou à BBC o secretário de Estado britânico responsável pelo Oriente Médio, Hamish Falconer.
Em entrevista nesta segunda-feira ao jornal The Daily Telegraph, Donald Trump criticou Starmer por "demorar demais" para autorizar os americanos a utilizarem a base de Diego Garcia, no oceano Índico.
