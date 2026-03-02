Dubai anuncia retomada 'limitada' dos voos
A Dubai Airports, autoridade responsável pela gestão dos aeroportos do emirado, anunciou, nesta segunda-feira(2), a retomada "limitada" dos voos, três dias após o cancelamento das primeiras conexões devido à guerra no Oriente Médio.
"A Dubai Airports anuncia a retomada limitada dos voos partindo do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e do Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC) a partir da noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026", afirmou a agência em um comunicado.
