Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dubai anuncia retomada 'limitada' dos voos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 11:55

compartilhe

SIGA

A Dubai Airports, autoridade responsável pela gestão dos aeroportos do emirado, anunciou, nesta segunda-feira(2), a retomada "limitada" dos voos, três dias após o cancelamento das primeiras conexões devido à guerra no Oriente Médio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A Dubai Airports anuncia a retomada limitada dos voos partindo do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e do Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC) a partir da noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026", afirmou a agência em um comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aya/dcp/ahg/an/jc/mvv

Tópicos relacionados:

aviacao conflito dubai eau eua ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay