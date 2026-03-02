Assine
Internacional

Macron anuncia que França vai aumentar o número de suas ogivas nucleares

02/03/2026 11:55

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta segunda-feira (2), que seu país vai aumentar o número de ogivas nucleares, em um discurso sobre como o arsenal atômico da União Europeia (UE) pode proteger o continente.

"Uma modernização do nosso arsenal é essencial", disse Macron na base de submarinos nucleares de Île Longue, na França. "Por isso, ordenei um aumento do número de ogivas nucleares", acrescentou.

