Macron anuncia que França vai aumentar o número de suas ogivas nucleares

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta segunda-feira (2), que seu país vai aumentar o número de ogivas nucleares, em um discurso sobre como o arsenal atômico da União Europeia (UE) pode proteger o continente.

"Uma modernização do nosso arsenal é essencial", disse Macron na base de submarinos nucleares de Île Longue, na França. "Por isso, ordenei um aumento do número de ogivas nucleares", acrescentou.

