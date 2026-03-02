Não há tropas americanas em solo iraniano, mas 'iremos até onde for necessário', diz secretário de Defesa
compartilheSIGA
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta segunda-feira (2) que atualmente não há tropas americanas em solo iraniano, mas deixou a possibilidade em aberto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao ser questionado em uma entrevista coletiva se o país tinha tropas em território iraniano, Hegseth respondeu: "Não, mas não vamos entrar no exercício sobre o que faremos ou não", antes de acrescentar: "Iremos até onde for necessário".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
wd/sms/gma/mel/fp-lm