Não há tropas americanas em solo iraniano, mas 'iremos até onde for necessário', diz secretário de Defesa

02/03/2026 11:31

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta segunda-feira (2) que atualmente não há tropas americanas em solo iraniano, mas deixou a possibilidade em aberto.

Ao ser questionado em uma entrevista coletiva se o país tinha tropas em território iraniano, Hegseth respondeu: "Não, mas não vamos entrar no exercício sobre o que faremos ou não", antes de acrescentar: "Iremos até onde for necessário".

