Dois drones que seguiam para base britânica no Chipre foram destruídos

Dois drones que seguiam para uma base britânica com militares e civis no Chipre foram interceptados nesta segunda-feira(2), informou um porta-voz do governo cipriota.

"Dois veículos aéreos não tripulados (drones) que seguiam para as bases britânicas em Akrotiri foram neutralizados a tempo", disse Konstantinos Letymbiotis no X.

A base estava sendo evacuada após o acionamento dos alarmes, relatou um correspondente da AFP, que viu cerca de 70 veículos deixando a área da base, na costa sul da ilha mediterrânea.

Letymbiotis também disse a repórteres que Nicósia exigirá garantias explícitas do Reino Unido de que essas bases "em nenhuma circunstância serão usadas para qualquer propósito que não seja humanitário".

No domingo, o Reino Unido autorizou os Estados Unidos a usarem suas bases militares em ataques "defensivos" com o objetivo de destruir mísseis iranianos e seus lançadores.

"O Reino Unido não está em guerra", disse à BBC nesta segunda-feira o secretário de Estado para o Oriente Médio, Hamish Falconer.

"Estamos unidos, firmes e inequivocamente ao lado dos nossos Estados-Membros frente a qualquer ameaça", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após conversar com o presidente do Chipre, Nikos Christodoulis.

