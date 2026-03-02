QatarEnergy suspende produção de gás natural liquefeito após ataque do Irã

A empresa estatal de energia do Catar informou nesta segunda-feira (2) a suspensão da produção de gás natural liquefeito após os ataques iranianos contra instalações em dois de seus principais centros de processamento.

"Devido a ataques militares contra as instalações operacionais da QatarEnergy na Cidade Industrial de Ras Laffan e na Cidade Industrial de Mesaieed, no Catar, a QatarEnergy interrompeu a produção de gás natural liquefeito (GNL) e de produtos associados", afirmou a empresa em um comunicado.

Dois drones iranianos atacaram uma central elétrica e um complexo terrestre de tratamento de gás, segundo o Ministério da Defesa.

O preço do gás europeu, que já registrava uma forte alta na manhã de segunda-feira, subiu mais de 50% após o anúncio da suspensão da produção de GNL.

Às 12h55 GMT (9h55 de Brasília), o contrato futuro TTF holandês, considerado a referência europeia, registrava uma alta de mais de 48%, a 47,32 euros por megawatt-hora, após alcançar o nível mais elevado desde fevereiro de 2025, a 47,70 euros por megawatt-hora (+52,38%).

O valor ainda está muito abaixo dos níveis alcançados em 2022, no início da guerra na Ucrânia, quando superou os 300 euros.

O Irã realiza pelo terceiro dia consecutivo bombardeios contra os países do Golfo que abrigam bases americanas, em resposta ao ataque lançado no sábado por Israel e pelos Estados Unidos.

Segundo o Ministério da Defesa do Catar, um drone iraniano atacou uma instalação de energia em Ras Laffan, 80 km ao norte da capital, na costa norte, principal unidade de produção de gás natural liquefeito do país.

Outro drone atacou um reservatório de água de uma usina elétrica em Mesaied, também uma base crucial para a produção de gás natural, 40 km ao sul de Doha.

Segundo as autoridades, os ataques não provocaram vítimas.

O Catar é um dos principais produtores mundiais de GNL, ao lado dos Estados Unidos, Austrália e Rússia.

O país compartilha com o Irã a maior reserva de gás natural do mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

csp/ser/ahg/dbh/eg/ahg/fp-jc