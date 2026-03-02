Assine
Zelensky espera continuar negociações com a Rússia, apesar da guerra no Oriente Médio

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 10:55

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (2) que espera que as negociações com a Rússia em Abu Dhabi continuem, apesar da guerra no Oriente Médio. 

Os Emirados Árabes Unidos e sua capital, Abu Dhabi, têm sido alvo de ataques iranianos desde sábado, em resposta à ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. 

Abu Dhabi sediou as negociações mediadas pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia, e Zelensky disse que uma nova rodada está agendada para 5 a 8 de março. 

"Se houver dificuldades com Abu Dhabi(...) temos a Turquia, temos a Suíça", disse Zelensky. 

Moscou também expressou apoio à continuidade. "A abordagem preferida continua sendo uma solução política e diplomática", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. 

A Ucrânia, que luta contra a invasão russa desde 2022, acusa repetidamente o Irã de fornecer armas a Moscou. 

Ataques russos mataram pelo menos cinco pessoas na Ucrânia na noite de domingo, anunciaram autoridades ucranianas nesta segunda-feira.

