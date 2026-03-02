Amazon anuncia investimentos adicionais de 18 bilhões de euros na Espanha

A Amazon afirmou nesta segunda-feira (23) que fará um investimento adicional de 18 bilhões de euros (R$ 109,37 bilhões) na Espanha, que se somam aos 15,7 bilhões de euros (R$ 95,40 bilhões) já anunciados em maio de 2024 para um período de dez anos.

"Anunciamos planos para investir 33,7 bilhões de euros (R$ 205,23 bilhões) na Espanha [no total] para ampliar e sustentar a infraestrutura de centros de dados, oferecendo capacidades avançadas de inteligência artificial (IA) e computação em nuvem a organizações de toda a Europa", indicou a Amazon em um comunicado.

"Em um mundo cheio de incertezas, nosso país é um porto seguro", comemorou na rede social X o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, após se reunir com uma delegação da Amazon no Congresso Mundial de Telefonia Móvel, em Barcelona.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbj/rs/jvb/lm/fp