Internacional

Guerra contra o Irã 'não é exercício de construção da democracia', diz secretário americano de Defesa

Repórter
02/03/2026 10:31

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta segunda-feira (2) que a guerra contra o Irã não é um esforço para construir a democracia na República Islâmica.

"Nada de regras de engajamento estúpidas, nada de atoleiros de construção nacional, nada de exercícios de construção da democracia. Nada de guerras politicamente corretas. Lutamos para vencer e não desperdiçamos tempo, nem vidas", disse Hegseth em uma entrevista coletiva.

Tópicos relacionados:

conflito eua ira libano

