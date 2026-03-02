Exército israelense diz que matou chefe de inteligência do Hezbollah
compartilheSIGA
O exército israelense anunciou nesta segunda-feira (2) que matou o chefe da inteligência do Hezbollah, Hussein Moukalled, em um ataque em Beirute no domingo, em meio à retomada das hostilidades com o grupo armado libanês.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Em um ataque preciso em Beirute na noite passada (domingo), o terrorista Hussein Moukalled, que chefiava o quartel-general da inteligência do Hezbollah, foi eliminado", afirmou o exército em um comunicado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
acc/jd/jsa/ahg/dbh/jc/fp