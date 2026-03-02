Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Governo do Chipre diz que interceptou drones que tinham base britânica como alvo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 09:31

compartilhe

SIGA

O governo do Chipre confirmou que seus sistemas de defesa interceptaram dois drones nesta segunda-feira (2) que se dirigiam para uma base militar britânica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Dois veículos aéreos não tripulados (drones) que se dirigiam para bases britânicas em Akrotiri foram neutralizados a tempo", declarou no X o porta-voz do governo, Konstantinos Letymbiosistis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cc/jsa/ser/ahg/dbh/jc/fp

Tópicos relacionados:

chipre conflito defesa gb ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay