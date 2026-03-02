Governo do Chipre diz que interceptou drones que tinham base britânica como alvo
O governo do Chipre confirmou que seus sistemas de defesa interceptaram dois drones nesta segunda-feira (2) que se dirigiam para uma base militar britânica.
"Dois veículos aéreos não tripulados (drones) que se dirigiam para bases britânicas em Akrotiri foram neutralizados a tempo", declarou no X o porta-voz do governo, Konstantinos Letymbiosistis.
