Internacional

Ataque iraniano contra petróleo saudita pode provocar uma resposta militar

Repórter
02/03/2026 09:21

Um ataque coordenado do Irã contra a infraestrutura de petróleo da Arábia Saudita poderia desencadear uma resposta militar do reino, afirmou nesta segunda-feira (2) à AFP uma fonte próxima ao governo saudita.

A Arábia Saudita atacaria "a infraestrutura petrolífera iraniana se o Irã executasse um ataque coordenado contra a Aramco", a gigante estatal do petróleo, segundo a fonte.

O Ministério da Energia do país anunciou nesta segunda-feira a interrupção de algumas operações na enorme refinaria de Ras Tanura, às margens do Golfo, devido a um ataque que provocou um incêndio.

