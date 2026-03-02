Ataque iraniano contra petróleo saudita pode provocar uma resposta militar
compartilheSIGA
Um ataque coordenado do Irã contra a infraestrutura de petróleo da Arábia Saudita poderia desencadear uma resposta militar do reino, afirmou nesta segunda-feira (2) à AFP uma fonte próxima ao governo saudita.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Arábia Saudita atacaria "a infraestrutura petrolífera iraniana se o Irã executasse um ataque coordenado contra a Aramco", a gigante estatal do petróleo, segundo a fonte.
O Ministério da Energia do país anunciou nesta segunda-feira a interrupção de algumas operações na enorme refinaria de Ras Tanura, às margens do Golfo, devido a um ataque que provocou um incêndio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ht-ds/th/rh/dbh/mel/fp