Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Defesas antiaéreas do Kuwait derrubaram por engano três aviões americanos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 08:55

compartilhe

SIGA

As defesas aéreas do Kuwait derrubaram por engano três caças americanos na noite de domingo, informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) nesta segunda-feira (2), em meio à retaliação iraniana aos ataques aéreos conjuntos americanos-israelenses contra a República Islâmica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Três aeronaves F-15E Strike Eagle americanas, que voavam em apoio à Operação Epic Fury, caíram sobre o Kuwait devido a um aparente incidente de fogo amigo", informou o Centcom nesta segunda-feira. 

Durante o combate, as aeronaves "foram derrubadas por engano pelas defesas aéreas do Kuwait", informou o Centcom nesta segunda-feira. Todos os seis tripulantes ejetaram em segurança, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-aya/jsa/erl/jvb/jc/fp

Tópicos relacionados:

conflito eua ira israel kuwait

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay