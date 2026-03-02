Defesas antiaéreas do Kuwait derrubaram por engano três aviões americanos

As defesas aéreas do Kuwait derrubaram por engano três caças americanos na noite de domingo, informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) nesta segunda-feira (2), em meio à retaliação iraniana aos ataques aéreos conjuntos americanos-israelenses contra a República Islâmica.

"Três aeronaves F-15E Strike Eagle americanas, que voavam em apoio à Operação Epic Fury, caíram sobre o Kuwait devido a um aparente incidente de fogo amigo", informou o Centcom nesta segunda-feira.

Durante o combate, as aeronaves "foram derrubadas por engano pelas defesas aéreas do Kuwait", informou o Centcom nesta segunda-feira. Todos os seis tripulantes ejetaram em segurança, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-aya/jsa/erl/jvb/jc/fp