Base britânica no Chipre evacuada após sirenes soarem (jornalista da AFP)

AFP
Repórter
02/03/2026 08:55

Uma base britânica no Chipre foi evacuada nesta segunda-feira (2) após sirenes de alarme soarem, informou um jornalista da AFP. 

Cerca de 70 veículos deixaram a área da base de Akrotiri, na costa sul da ilha mediterrânea. A maioria tinha placas de veículos civis, disse o correspondente. 

A base, que foi atingida na manhã desta segunda-feira por um drone iraniano, abriga militares britânicos e de outras nacionalidades, além de funcionários civis.

