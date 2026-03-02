Base britânica no Chipre evacuada após sirenes soarem (jornalista da AFP)
Uma base britânica no Chipre foi evacuada nesta segunda-feira (2) após sirenes de alarme soarem, informou um jornalista da AFP.
Cerca de 70 veículos deixaram a área da base de Akrotiri, na costa sul da ilha mediterrânea. A maioria tinha placas de veículos civis, disse o correspondente.
A base, que foi atingida na manhã desta segunda-feira por um drone iraniano, abriga militares britânicos e de outras nacionalidades, além de funcionários civis.
