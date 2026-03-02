Assine
Internacional

Um morto após ataque de drone marítimo a petroleiro em Omã

02/03/2026 08:31

Uma pessoa morreu após um ataque com um drone marítimo contra um petroleiro na costa da capital de Omã, que também causou uma explosão e um incêndio, informaram as autoridades do país do Golfo. Omã tem sido alvo de retaliações iranianas. 

"O petroleiro MKD VYOM, que navegava sob a bandeira da República das Ilhas Marshall, foi atacado por uma embarcação não tripulada a 52 milhas náuticas da costa da província de Mascate", transportando 59.463 toneladas de carga, informou o centro de segurança marítima de Omã. 

"O ataque causou um incêndio e uma explosão na casa de máquinas principal, matando um tripulante, um cidadão indiano", acrescentou o comunicado.

Tópicos relacionados:

conflito israel oman

