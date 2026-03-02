Fortes explosões em Teerã

Fortes explosões foram ouvidas nesta segunda-feira (2) em vários bairros de Teerã, segundo jornalistas da AFP, no terceiro dia da guerra que opõe o Irã a Israel e Estados Unidos.

As explosões sacudiram prédios de apartamentos no centro de Teerã e também foram ouvidas na zona leste da capital, afirmaram os correspondentes, mas até o momento não foi possível identificar o alvo.

O Exército israelense reconheceu ter iniciado um novo "ataque de grande envergadura" no "coração de Teerã".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/jsa/erl/fp