Internacional

Fortes explosões em Teerã

Repórter
02/03/2026 08:19

Fortes explosões foram ouvidas nesta segunda-feira (2) em vários bairros de Teerã, segundo jornalistas da AFP, no terceiro dia da guerra que opõe o Irã a Israel e Estados Unidos.

As explosões sacudiram prédios de apartamentos no centro de Teerã e também foram ouvidas na zona leste da capital, afirmaram os correspondentes, mas até o momento não foi possível identificar o alvo.

O Exército israelense reconheceu ter iniciado um novo "ataque de grande envergadura" no "coração de Teerã".

