Palácio Golestan de Teerã, patrimônio mundial da humanidade, foi atingido por bombardeios
O Palácio Golestan de Teerã, incluído na lista de patrimônio mundial da humanidade da Unesco, foi atingido por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, informou a imprensa iraniana nesta segunda-feira (2),
"Após o ataque conjunto israelense-americano (...) no sul de Teerã na noite de domingo, o Palácio Golestan (...) ficou parcialmente danificado", informou a agência de notícias Isna.
Segundo a agência, as ondas expansivas danificaram portas, janelas e espelhos.
A agência de notícias Mehr também informou os danos.
