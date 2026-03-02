Assine
Palácio Golestan de Teerã, patrimônio mundial da humanidade, foi atingido por bombardeios

02/03/2026 07:19

O Palácio Golestan de Teerã, incluído na lista de patrimônio mundial da humanidade da Unesco, foi atingido por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, informou a imprensa iraniana nesta segunda-feira (2),

"Após o ataque conjunto israelense-americano (...) no sul de Teerã na noite de domingo, o Palácio Golestan (...) ficou parcialmente danificado", informou a agência de notícias Isna. 

Segundo a agência, as ondas expansivas danificaram portas, janelas e espelhos. 

A agência de notícias Mehr também informou os danos.

bur/iba/anb/jvb/dbh/fp

Tópicos relacionados:

conflito cultura eua ira israel

