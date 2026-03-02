Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente do Chipre afirma que drone iraniano caiu em base britânica na ilha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 06:07

compartilhe

SIGA

O presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, afirmou nesta segunda-feira (2) que um drone iraniano caiu em uma base do Reino Unido na ilha do Mediterrâneo, em meio ao conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pouco depois da meia-noite, um drone Shahed "caiu nas instalações militares das bases britânicas em Akrotiri, provocando pequenos danos materiais", afirmou o presidente.

"Estamos em uma região com uma instabilidade geopolítica particular, com muitos desafios e problemas, que está entrando em uma crise inédita. O nosso país não participa, de nenhuma maneira, nem pretende participar de qualquer operação", acrescentou.

A chefe da diplomacia britânica, Yvette Cooper, disse que o drone atingiu a pista de pouso.

"No momento, não podemos divulgar mais informações nem detalhes, mas, obviamente, todas as medidas de precaução estão sendo adotadas ao redor da base", declarou Cooper ao canal Sky News.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

axn/ser/dbh/jvb/dbh/fp

Tópicos relacionados:

chipre conflito diplomacia eua gb ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay