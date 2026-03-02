Presidente do Chipre afirma que drone iraniano caiu em base britânica na ilha

O presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, afirmou nesta segunda-feira (2) que um drone iraniano caiu em uma base do Reino Unido na ilha do Mediterrâneo, em meio ao conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.

Pouco depois da meia-noite, um drone Shahed "caiu nas instalações militares das bases britânicas em Akrotiri, provocando pequenos danos materiais", afirmou o presidente.

"Estamos em uma região com uma instabilidade geopolítica particular, com muitos desafios e problemas, que está entrando em uma crise inédita. O nosso país não participa, de nenhuma maneira, nem pretende participar de qualquer operação", acrescentou.

A chefe da diplomacia britânica, Yvette Cooper, disse que o drone atingiu a pista de pouso.

"No momento, não podemos divulgar mais informações nem detalhes, mas, obviamente, todas as medidas de precaução estão sendo adotadas ao redor da base", declarou Cooper ao canal Sky News.

