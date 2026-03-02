Irã anuncia ataque contra Tel Aviv, Haifa e Jerusalém Oriental
compartilheSIGA
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta segunda-feira (2) que lançou mísseis contra edifícios governamentais de Israel em Tel Aviv e contra instalações militares e de segurança em Haifa e em Jerusalém Oriental.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Entre os alvos da 10ª onda, ocorreu um bombardeio ao complexo governamental do regime sionista em Tel Aviv, ataques contra centros militares e de segurança de Haifa e um bombardeio em Jerusalém Oriental", anunciou o exército ideológico da República Islâmica em um comunicado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/axn/jvb/dbh/fp