Irã anuncia ataque contra Tel Aviv, Haifa e Jerusalém Oriental

02/03/2026 05:55

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta segunda-feira (2) que lançou mísseis contra edifícios governamentais de Israel em Tel Aviv e contra instalações militares e de segurança em Haifa e em Jerusalém Oriental.

"Entre os alvos da 10ª onda, ocorreu um bombardeio ao complexo governamental do regime sionista em Tel Aviv, ataques contra centros militares e de segurança de Haifa e um bombardeio em Jerusalém Oriental", anunciou o exército ideológico da República Islâmica em um comunicado.

