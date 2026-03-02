Kuwait afirma que aviões militares americanos caíram no país mas que tripulantes sobreviveram

Vários aviões militares americanos caíram na manhã desta segunda-feira (2) no Kuwait, mas os tripulantes sobreviveram, informou o Ministério da Defesa do país do Golfo, no terceiro dia de conflito com o Irã.

"Vários aviões militares dos Estados Unidos caíram esta manhã. Confirmamos que todos os tripulantes sobreviveram", afirmou um porta-voz da pasta em um comunicado.

"As autoridades iniciaram imediatamente operações de busca e resgate, retiraram os tripulantes e os transportaram para um hospital para exames médicos e tratamento. A condição deles é estável", acrescenta o comunicado.

