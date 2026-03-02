'Pecadores' triunfa no 'The Actor Awards'
compartilheSIGA
"Pecadores" triunfou no domingo (1) ao vencer na categoria de melhor elenco, o prêmio mais importante do 'The Actor Awards', concedido pelo Sindicato dos Atores de Hollywood, a última etapa da temporada antes do Oscar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com a vitória, o filme dirigido por Ryan Coogler ganha fôlego na disputa do Oscar contra o outro favorito, "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson.
Jessie Buckley confirmou o favoritismo ao vencer o prêmio de melhor atriz por seu trabalho em "Hamnet".
Na categoria masculina, Michael B. Jordan venceu por interpretar os gêmeos de 'Pecadores' e foi muito aplaudido.
Entre os coadjuvantes, os vencedores foram Sean Penn ("Uma Batalha Após a "Outra") e Amy Madigan ("A Hora do Mal").
A 32ª edição do prêmio concedido pelo sindicato SAG-AFTRA, que tem mais de 160.000 membros, também homenageou o astro Harrison Ford com um prêmio pelo conjunto de sua carreira.
Lista de vencedores do "The Actors Awards"
- CINEMA-
Melhor elenco: "Pecadores"
Melhor ator: Michael B. Jordan, "Pecadores"
Melhor atriz: Jessie Buckley, "Hamnet"
Melhor ator coadjuvante: Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor atriz coadjuvante: Amy Madigan, "A Hora do Mal"
Melhor elenco de dublês: "Missão Impossível - O Acerto Final"
- TELEVISÃO -
Melhor elenco de série de drama: "The Pitt"
Melhor ator de série de drama: Noah Wyle, "The Pitt"
Melhor atriz de série de drama: Keri Russell, "A Diplomata"
Melhor elenco de série de comédia: "The Studio"
Melhr ator de série de comédia: Seth Rogen, "The Studio"
Melhor atriz de série de comédia: Catherine O'Hara, "The Studio"
Melhor ator de minissérie ou filme para TV: Owen Cooper, "Adolescência"
Melhor atriz de minissérie ou filme para TV: Michelle Williams, "Morrendo por Sexo"
Melhor elenco de dublês em série:f "The Last of Us"
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pr/cjc/lb/fp