Bolsas europeias abrem em baixa e preço do gás dispara

As Bolsas europeias abriram em queda nesta segunda-feira (2) e o preço do gás europeu subia mais de 20% após o ataque conjunto de Israel e Estados Unidos contra o Irã e os mísseis lançados em represália por Teerã contra as monarquias do Golfo.

Às 8h05 GMT (5h05 de Brasília), a Bolsa de Paris caía 1,96%, Frankfurt recuava 1,99%, Milão 2,13%, Londres 0,55% e Madri 2,58%.

O preço do gás europeu também disparou porque a guerra coloca em risco as exportações de gás natural liquefeito do Golfo, em especial as exportações do Catar.

Às 8h00 GMT (5h00 de Brasília), o contrato futuro do TTF holandês,considerado a referência europeia, operava em alta de mais de 20%, depois de avançar 22%, a 38.885 euros, um preço ainda assim inferior ao registrado em janeiro devido a uma onda de frio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml-fcz/erl/dbh/fp