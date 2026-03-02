Ataques americanos e israelenses deixam 27 mortos no noroeste do Irã
Os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, iniciados no sábado, deixaram 27 mortos no noroeste do país até o momento, afirmou nesta segunda-feira (2) uma autoridade local.
Majid Farshi, diretor-geral do departamento de gestão de crises da província do Azerbaijão Oriental, declarou que o número de vítimas "nos últimos dois dias na província, após os ataques israelenses e americanos, chega a 27", segundo a agência oficial Irna.
bur/cgo/am/dbh/jvb/fp