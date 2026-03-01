Assine
Internacional

Trump diz que tem 'três boas opções' para liderar Irã

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 22:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (1º) que tem "três boas opções" de nomes para dirigir o Irã, em uma breve entrevista ao jornal The New York Times.

"Tenho três boas opções", afirmou Trump quando foi perguntado sobre quem gostaria de ver comandando o país. "Não os revelarei por enquanto. Vamos primeiro terminar o trabalho", disse.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira politica

