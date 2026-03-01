Assine
Internacional

Mediador de Omã diz que porta da diplomacia entre EUA e Irã 'continua aberta'

AFP
AFP
01/03/2026 22:43

O ministro das Relações Exteriores de Omã, mediador nas conversas entre Teerã e Washington, garantiu na noite deste domingo (1º) que a opção diplomática continua sobre a mesa, apesar do ataque maciço de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

"Quero ser bastante claro: a porta da diplomacia continua aberta", declarou Badr Albusaidi na rede social X.

As conversas realizadas na quinta-feira em Genebra, dois dias antes de a guerra eclodir, tinham permitido, segundo Albusaidi, "obter avanços reais para um acordo sem precedentes entre Irã e Estados Unidos".

"Embora a esperança fosse evitar a guerra, esta não deve significar o fim da esperança de paz", acrescentou. "Continuo acreditando no poder da diplomacia para resolver este conflito."

O ministro de Omã havia pedido anteriormente "um cessar-fogo" e "um retorno ao diálogo", em uma conversa com seu colega iraniano, Abbas Araghchi.

Neste domingo, um ataque com drones deixou um ferido em um porto de Omã, o único Estado do Golfo que tinha permanecido à margem no sábado, durante o primeiro dia de represálias iranianas, enquanto um navio petrolífero foi atacado em frente a seu litoral.

Na conversa, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que a república islâmica "defende a paz" e expressou "a disposição da parte iraniana a qualquer esforço sério que possa contribuir para pôr fim à escalada e restabelecer a estabilidade".

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira oma

