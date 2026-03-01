Preço do petróleo Brent dispara 13% e agita mercados

Os preços do petróleo dispararam nesta segunda-feira (2, data local), já que o conflito desencadeado por ataques americanos e israelenses contra o Irã e suas repercussões no Oriente Médio geram temor de graves perturbações no fornecimento de petróleo bruto.

Nas primeiras operações na Ásia, o barril de Brent era negociado a 80,20 dólares, 13% acima do preço de fechamento de sexta-feira, de 72,87 dólares.

O barril do petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiu 8,25%, alcançando 72,55 dólares.

Isso representa um aumento significativo do preço do Brent, a referência internacional do ouro negro, que, no entanto, já havia incorporado progressivamente um prêmio de risco geopolítico para se situar acima dos 72 dólares na sexta-feira, longe dos 61 dólares do início do ano.

Com o conflito regional, o transporte marítimo através do estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, está comprometido.

O estreito não está totalmente fechado (segundo a Kpler, alguns navios chineses e iranianos o atravessaram), mas o tráfego agora é complicado.

Em teoria, os países importadores de petróleo dispõem de reservas, já que os membros da OCDE devem manter 90 dias de estoques de petróleo bruto, mas não se descarta que os preços superem os 100 dólares.

Em resposta à guerra no Irã, Arábia Saudita, Rússia e outros seis membros da Opep+ aumentaram no domingo suas cotas de produção de petróleo em 206 mil barris por dia para o mês de abril, um volume superior ao previsto.

- Caem os mercados asiáticos -

A Bolsa de Tóquio caía cerca de 2% nesta segunda-feira pouco após a abertura, em um mercado inquieto com o conflito no Oriente Médio.

Por volta das 00h10 GMT (21h10 de domingo em Brasília), o índice principal Nikkei recuava 1,80%, para 57.786 pontos, depois de ter perdido mais de 2% na abertura.

O índice ampliado Topix caía 2,01%, para 3.860 pontos, e a Bolsa de Sydney recuava 0,45%.

"As informações sobre o ataque contra o Irã suscitaram preocupações sobre um agravamento dos riscos geopolíticos: é muito provável que o mercado japonês atravesse um período de fortes vendas por aversão ao risco", comentaram analistas da Monex.

"A geopolítica e a situação relativa ao Irã, aos Estados Unidos e ao Oriente Médio em sentido amplo dominarão os mercados financeiros nesta segunda-feira", confirmou Kathleen Brooks, da corretora XTB.

Enquanto isso, na mesma abertura da jornada, o preço do ouro registrou um aumento de cerca de 2% em razão da agitação no Oriente Médio. Nas primeiras operações na Ásia, o ouro — um valor-refúgio para os investidores em tempos de volatilidade — avançava até 5.384,52 dólares por onça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jug-stu/lb/mvl/lb/am