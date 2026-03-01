Assine
Hezbollah diz que lançou foguetes e drones contra Israel

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 22:19

O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou nesta segunda-feira (2, data local) que lançou foguetes e drones contra Israel durante a noite em represália pelo assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. 

Em comunicado, o grupo disse que lançou "uma barreira de mísseis e um enxame de drones" contra Israel "em represália pelo sangue puro de... o aiatolá imã Sayyid Ali al Husseini Khamenei... e em defesa do Líbano e de seu povo, e em resposta aos repetidos ataques israelenses".

