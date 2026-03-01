Israel diz que está atacando alvos do Hezbollah 'em todo o Líbano'

O Exército israelense disse, nesta segunda-feira (2, data local), que lançou uma onda de ataques contra o Hezbollah "em todo o Líbano", após disparos de foguetes reivindicados pelo grupo islamista xiita apoiado pelo Irã.

Jornalistas da AFP ouviram fortes explosões em Beirute, a capital do Líbano.

Um comunicado militar indica que, "em resposta ao lançamento de projéteis do Hezbollah contra o Estado de Israel", as forças israelenses haviam "começado a atacar alvos da organização terrorista Hezbollah em todo o Líbano".

