Países do Golfo afirmam ter direito a responder à 'agressão' iraniana

Os Estados do Golfo Pérsico prometeram se defender dos ataques iranianos, inclusive "responder à agressão" se for necessário, depois de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) neste domingo (1º) para formular uma resposta unificada.

Os ministros das Relações Exteriores dos seis países do CCG — Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar e Kuwait, que denunciaram terem sofrido ataques iranianos — "examinaram os extensos danos resultantes dos traiçoeiros ataques iranianos" e discutiram medidas para restaurar a estabilidade na região.

Os países "vão adotar todas as medidas necessárias para defender sua segurança e estabilidade e para proteger seus territórios, cidadãos e residentes, incluindo a opção de responder à agressão", diz um comunicado difundido após a reunião.

Também pediram no texto o "cessar imediato dos ataques" e acrescentaram que a estabilidade da "região do Golfo não é apenas uma questão regional, mas um pilar fundamental da estabilidade econômica mundial".

O Irã começou a lançar mísseis e drones contra alvos em todo o Golfo, onde os Estados Unidos mantêm várias bases militares, depois que Washington e Israel iniciaram uma grande campanha contra a república islâmica que causou a morte de seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

