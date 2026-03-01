Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Países do Golfo afirmam ter direito a responder à 'agressão' iraniana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 20:19

compartilhe

SIGA

Os Estados do Golfo Pérsico prometeram se defender dos ataques iranianos, inclusive "responder à agressão" se for necessário, depois de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) neste domingo (1º) para formular uma resposta unificada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os ministros das Relações Exteriores dos seis países do CCG — Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar e Kuwait, que denunciaram terem sofrido ataques iranianos — "examinaram os extensos danos resultantes dos traiçoeiros ataques iranianos" e discutiram medidas para restaurar a estabilidade na região.

Os países "vão adotar todas as medidas necessárias para defender sua segurança e estabilidade e para proteger seus territórios, cidadãos e residentes, incluindo a opção de responder à agressão", diz um comunicado difundido após a reunião.

Também pediram no texto o "cessar imediato dos ataques" e acrescentaram que a estabilidade da "região do Golfo não é apenas uma questão regional, mas um pilar fundamental da estabilidade econômica mundial".

O Irã começou a lançar mísseis e drones contra alvos em todo o Golfo, onde os Estados Unidos mantêm várias bases militares, depois que Washington e Israel iniciaram uma grande campanha contra a república islâmica que causou a morte de seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/smw/dcp/mvl/dga/rpr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua gcc ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay